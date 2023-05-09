Плюс 730 гривен к пенсии: какие категории могут претендовать на надбавки

Украинские женщины смогут быстрее выходить на пенсию и получать еще дополнительные доплаты. Однако это смогут сделать не все, а те, кто отвечает определенным критериям.

Кто из украинок может выйти раньше на пенсию

Женщины, которые воспитывали 5 детей до достижения их шестилетнего возраста и имеют 15 лет страхового стажа, могут выйти раньше на пенсию. Кроме того, им предусмотрена законом доплата к пенсии.

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В Пенсионном фонде объясняют, что согласно действующему законодательству матери, имеющие 5 детей и воспитывающих их до шестилетнего возраста, имеют право уйти на пенсию со снижением пенсионного возраста после 50 лет.

Доплаты к пенсиям будут назначаться за особые заслуги перед Украиной в размере 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных.

То есть, она будет составлять 732,55 гривны в 2023 году.

Кого из пенсионеров могут лишить пенсии

В первую очередь, лишить пенсии могут того, у кого проблемы с легитимностью предоставления социальных выплат.

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Кроме того, пенсию могут отменить, если: