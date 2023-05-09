Плюс 730 гривен к пенсии: какие категории могут претендовать на надбавки
9 мая 2023, 12:12Читати новину українською
Источник:На пенсии
Украинские женщины смогут быстрее выходить на пенсию и получать еще дополнительные доплаты. Однако это смогут сделать не все, а те, кто отвечает определенным критериям.
Кто из украинок может выйти раньше на пенсию
Женщины, которые воспитывали 5 детей до достижения их шестилетнего возраста и имеют 15 лет страхового стажа, могут выйти раньше на пенсию. Кроме того, им предусмотрена законом доплата к пенсии.
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- В Пенсионном фонде объясняют, что согласно действующему законодательству матери, имеющие 5 детей и воспитывающих их до шестилетнего возраста, имеют право уйти на пенсию со снижением пенсионного возраста после 50 лет.
- Доплаты к пенсиям будут назначаться за особые заслуги перед Украиной в размере 35% прожиточного минимума для нетрудоспособных.
- То есть, она будет составлять 732,55 гривны в 2023 году.
Кого из пенсионеров могут лишить пенсии
В первую очередь, лишить пенсии могут того, у кого проблемы с легитимностью предоставления социальных выплат.
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Кроме того, пенсию могут отменить, если:
- фальшивые документы на получение выплат;
- есть ошибка в фамилии;
- гражданин некоторое время жил за границей (в том случае, если пенсионер проживает за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины);
- если лицо не получает выплаты в течение шести месяцев;
- если гражданин-переселенец и сменил место жительства.