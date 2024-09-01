Кто из украинских пенсионеров получит доплаты в сентябре
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры имеют право на специальные надбавки к пенсии, размер которых зависит от возраста и других факторов. Следовательно, в сентябре некоторые категории украинцев получат эти надбавки.
Кому повысят надбавки в сентябре
В сентябре пенсионеры, которые достигнут новой возрастной категории, получат увеличенные надбавки.
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В настоящее время надбавки по возрасту распределяются следующим образом:
- Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.
- В возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен.
- От 80 лет – 570 гривен.
Соответственно, пенсионеры, которые в сентябре достигнут 75 или 80 лет, автоматически получат повышенную надбавку по возрасту.
Кто имеет право на доплату по возрасту
Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, которые соответствуют следующим критериям:
- Получают пенсию по возрасту.
- Достигли возраста 70 лет и старше.
- Их общая пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.
Важно! Пенсионный фонд Украины автоматически назначает такую надбавку, если пенсионер соответствует указанным условиям.