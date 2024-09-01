Кому підвищать надбавки у вересні
У вересні пенсіонери, які досягнуть нової вікової категорії, отримають збільшені надбавки.
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На цей час надбавки за віком розподіляються наступним чином:
- Пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують додатково 300 гривень.
- Віком від 75 до 79 років – 456 гривень.
- Від 80 років – 570 гривень.
Відповідно, пенсіонери, які у вересні досягнуть 75 або 80 років, автоматично отримають підвищену надбавку за віком.
Хто має право на доплату за віком
Надбавка за віком надається пенсіонерам, які відповідають наступним критеріям:
- Отримують пенсію за віком.
- Досягли віку 70 років і старші.
- Їхня загальна пенсійна виплата складає менше ніж 10 340,35 гривні.
Важливо! Пенсійний фонд України автоматично призначає таку надбавку, якщо пенсіонер відповідає зазначеним умовам.