Кому повысят надбавки в сентябре

В сентябре пенсионеры, которые достигнут новой возрастной категории, получат увеличенные надбавки.

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В настоящее время надбавки по возрасту распределяются следующим образом:

  • Пенсионеры в возрасте от 70 до 74 лет получают дополнительно 300 гривен.
  • В возрасте от 75 до 79 лет – 456 гривен.
  • От 80 лет – 570 гривен.

Соответственно, пенсионеры, которые в сентябре достигнут 75 или 80 лет, автоматически получат повышенную надбавку по возрасту.

Кто имеет право на доплату по возрасту

Надбавка по возрасту предоставляется пенсионерам, которые соответствуют следующим критериям:

  • Получают пенсию по возрасту.
  • Достигли возраста 70 лет и старше.
  • Их общая пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.

Важно! Пенсионный фонд Украины автоматически назначает такую надбавку, если пенсионер соответствует указанным условиям.