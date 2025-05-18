Какую доплату к пенсии можно получить после 65 лет

Некоторые украинцы после 65 лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты к пенсии. Кто имеет на это право и при каких условиях начисляется доплата, читайте дальше.

Какие есть доплаты после 65 лет

С 1 января 2018 года минимальная пенсия для украинцев от 65 лет составляет 40% от минимальной зарплаты, но не менее прожиточного минимума для нетрудоспособных, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный Фонд Украины.

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Право на повышение пенсии имеют неработающие пенсионеры, которые:

достигли 65-летнего возраста;

получают пенсию в соответствии с Законом №1058 ("Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"): по возрасту, инвалидности, потере кормильца или за выслугу лет;

имеют необходимый страховой стаж: 35 лет для мужчин и 30 для женщин;

получают пенсию, которая со всеми доплатами не превышает 40% от минимальной зарплаты, установленной госбюджетом.

С 1 января 2024 года минимальная пенсия для украинцев от 65 лет составила 2 840 гривен, с 1 апреля – 3 200 гривен. С марта 2025 года, с учетом доплат, выплата выросла до 3 758 гривен и начисляется автоматически.

Обратите внимание! Работающим пенсионерам пенсию пересчитывают с учетом новой минимальной зарплаты только после того, как они увольняются с работы или прекращают предпринимательскую деятельность.