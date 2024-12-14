Доплаты к пенсии после 65 лет: сколько получат пенсионеры в 2025 году

Пенсионеры, достигшие 65 лет, имеют право на дополнительные выплаты от государства. Однако для этого им также надо иметь конкретный трудовой стаж.

Получат ли доплаты пенсионеры в 2025 году

Женщины-пенсионеры должны иметь стаж 30 лет, а мужчины – стаж 35 лет.

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В частности, если пенсия человека, достигшего 65 лет, меньше 40% от минимальной заработной платы (по состоянию на 2024 год это 8 000 гривен), то ему автоматически будет начислена доплата до этого минимума. Такое правило будет работать и в 2025 году.

Заметьте! То есть человеку не нужно лично обращаться в Пенсионный фонд.

Будут ли выплаты у других пенсионеров

В 2025 году выплаты получат не только те пожилые люди, которым исполнилось 65 лет. Речь идет также о таких возрастных категориях пенсионеров:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Эти дополнительные выплаты к пенсии сохранят и в 2025 году.