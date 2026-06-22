Стажа больше, чем нужно: доплатит ли за это государство

Наличие страхового стажа сверх установленной нормы может повлиять на размер пенсионных выплат и дать право на дополнительные начисления. При каких условиях государство учитывает сверхнормативный стаж и кто может получить доплату — читайте далее.

Выплачивает ли государство надбавку за стаж?

Годы страхового стажа, превышающие установленную норму, могут увеличить размер пенсии. Однако расчет такой надбавки имеет свои особенности, а ее сумма не всегда значительна. Право на доплату и её размер зависят от того, когда была назначена пенсия и сколько сверхнормативного стажа имеет человек, напоминает Пенсионный фонд.

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Условия назначения надбавки зависят от даты выхода на пенсию. Для граждан, которым пенсию назначили до октября 2011 года, доплата предусмотрена за каждый год стажа свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет для женщин. Если же пенсия была оформлена после октября 2011 года, то сверхнормативным считается стаж свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

Все годы, отработанные сверх этих показателей, учитываются при определении размера пенсионной надбавки.

Какую сумму могут добавить к пенсии?

За каждый полный год сверхнормативного стажа пенсия увеличивается на 1%. В то же время законодательство устанавливает ограничение: размер такой доплаты за один год не может превышать 1% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поэтому даже значительное количество дополнительных лет стажа не всегда приводит к существенному увеличению пенсии. Надбавка растет постепенно и зависит от количества сверхнормативных лет.

Почему работающие пенсионеры могут не получать эту доплату?

После назначения пенсии многие украинцы продолжают работать и накапливать страховой стаж. Однако дополнительные годы не всегда сразу отражаются в размере ежемесячных выплат.

Во время работы пенсионера отдельные повышения и доплаты применяются по специальным правилам. Поэтому надбавка за сверхнормативный стаж может быть учтена Пенсионным фондом, но фактически не выплачиваться до проведения перерасчета. А вот после увольнения ведомство уже пересматривает размер пенсии с учётом всего накопленного стажа.

Какой стаж необходим для выхода на пенсию в 2026 году?

Страховой стаж влияет не только на размер будущей пенсии, но и на право выйти на заслуженный отдых в установленном возрасте. В 2026 году для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если такого показателя нет, право на пенсию возникнет позже. Выйти на пенсию в 63 года смогут граждане, имеющие не менее 23 лет страхового стажа.