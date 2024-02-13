Третья платежка за газ для украинцев: за что будут доплачивать потребители

Так называемая третья платежка за газ стала для большинства украинцев неприятной неожиданностью. О том, за что же теперь должны доплачивать потребители, читайте далее.

Что изменилось в платежках за газ

Дело в том, что теперь за газ, доставку и обслуживание внутридомовых систем потребители будут платить отдельно.

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Если сказать так, как оно закреплено в законодательстве, украинцы будут платить за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. Простыми словами – это платеж за техническое обслуживание труб и оборудования поставки газа в дом,

– отметила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Сейчас отсутствуют тарифы на обслуживание внутридомовых сетей. Установление и детальное согласование их будет осуществлять НКРЕКП, и только после этого тарифы будут опубликованы на соответствующих порталах облгазов.

Кому придет платежка

Третью платежку за газ потребители получат в феврале за январь.

Энергетический эксперт Юрий Корольчук считает, что большинства потребителей это нововведение все же не касается. Только тех, кто провел общее собрание совладельцев многоквартирных домов и определился с исполнителем услуг.

У них как было две платежки, так и останется. Большинство управляющих компаний уже давно заключили соглашения с облгазами, поэтому потребители даже не знают, что платят эту третью платежку. Потому что облгазы включили эти суммы в платежки распределения,

– сказал эксперт.

То есть, так называемая "третья платежка" может прийти к жителям ведомственных домов или общежитий из-за того, что их владелец в свое время не захотел или по каким-то причинам не смог заключить договор с обслуживающей организацией, которая бы обеспечила работу по обследованию. Однако, это также могут быть новые дома.

Управляющие компании долгое время не хотели подписывать эти договоры, но сейчас их поставили в ситуацию, что они обязаны это сделать. К тому же раньше не было порядка, как это делать и сколько это стоит – то есть не было решений НКРЕКП и Минэнерго. Если бы они были, все можно было бы сделать раньше и проще,

– объяснил Ковальчук.

Чего касается плата за обслуживание

Техническое обслуживание систем газоснабжения включает:

проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию;

проверку состояния окраски и креплений газопровода;

проверку наличия футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома;

проверку состояния уплотнения межтрубного пространства.

Плата за обслуживание не включает большой части работ, вроде поверки счетчиков или ликвидации каких-то повреждений систем или последствий аварийных ситуаций.

Кроме того, речь идет о техническом обслуживании:

запорных устройств, установленных на газопроводах и газовом оборудовании;

техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенного для отопления мест общего пользования;

проверку на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных за пределами помещений потребителей;

устранение выявленных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.

Сколько придется платить

Заранее будет трудно определить, какая сумма будет приходить на оплату. Ведь в один период это может быть только осмотр сетей, а в другой – ремонт и замена. Сумма также зависит от состояния сетей и самого объекта: большой он или малый, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие.

По конкретной суммы к оплате по такой квитанции, то пока утверждены только предельные уровни стоимости работ по обслуживанию, и стоимость таких работ будет определяться уже исполнителем. Периодичность проведения работ по обслуживанию внутренних систем предусмотрено проводить раз в 3 и 5 лет в зависимости от типа и объема работ,

– сказала Елена Воронкова.

Таким образом, пока известно то, что такой платеж будет колебаться в зависимости от типа и объема работы, однако будет делиться между всеми владельцами.