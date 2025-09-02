Еврокомиссия предоставит дополнительное финансирование некоторым странам: Урсула фон дер Ляйен озвучила условия
- Еврокомиссия планирует выделить дополнительное финансирование странам, граничащих с Беларусью и Россией, в частности Литве, для повышения обороноспособности.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость улучшения оборонной поставки и запланировала представить Дорожную карту на следующие 5 лет.
Еврокомиссия хочет выделить дополнительные средства некоторым странам. Речь идет о государствах, которые имеют прямую границу с Беларусью и Россией.
Кто сможет получить дополнительные средства от Еврокомиссии?
Речь идет в частности о Литве, пишет 24 Канал со ссылкой на заявление Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Ляйен, выступила на пресс-конференции вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Там она подтвердила поддержку Евросоюзом Литвы как государства ЕС, граничащего с Россией и Беларусью, те сталкивается с рядом постоянных угроз.
Вы сталкиваетесь с Россией в Калининграде, вы сталкиваетесь с Беларусью на своей границе. Вы живете под геополитическим и экономическим давлением, а также под постоянными военными и гибридными угрозами,
– сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она также напомнила, что в прошлом месяце два беспилотника залетели в Литву из Беларуси. Согласно словам президента Еврокомиссии, когда испытывают Литву, испытывают всю Европу.
Нам нужно улучшить нашу оборонительную позу быстро и масштабно. На неформальной встрече Европейского Совета в октябре мы представим нашу Дорожную карту на следующие 5 лет,
– сообщила Ляйен в соцсети X.
Более того, уже в следующем долгосрочном европейском бюджете Еврокомиссия предложила утроить инвестиции в управление миграцией и защиту границ. В частности Европейская комиссия хочет, чтобы государства-члены, которые имеют прямую границу с Беларусью и Россией, получали дополнительное европейское финансирование.
Обратите внимание! Литва является одной среди 16 государств-членов, которые подали заявку, чтобы иметь возможность больше средств тратить на оборону.
Что известно о ситуации с белорусскими дронами?
- Около 5 утра 28 июля у границы с Беларусью и вблизи Вильнюса видели дрон, залетевший из Белоруссии. На фоне таких событий страна решила усилить ПВО на границах. В частности министры обороны и иностранных дел обратились к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.
- Во время осмотра установили, что дрон был начинен взрывчаткой. Считается, что дрон не был направлен намеренно.