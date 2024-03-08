Финпомощь для оплаты коммунальных: кто может получить 6 тысяч гривен

Государство предоставляет людям, которые не имеют возможности воспользоваться льготами и жилищными субсидиями, возможность получить финансовую поддержку для оплаты коммуналки. Однако рассчитывать на нее могут только отдельные категории населения в одном из регионов Украины.

Кто может получить финпомощь

Предоставлять финансовую поддержку будет Черниговская городская территориальная община. Размер помощи составляет 500 гривен в месяц.

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Итак, в течение года таким украинцам будет выплачено по 6 тысяч гривен. В Черниговском горсовете уточнили, что на выплаты могут претендовать:

семьи погибших военных во время российской агрессии против Украины, место жительства которых зарегистрировано в городе Чернигове;

семьи погибших военных во время войны в Афганистане при выполнении интернационального долга;

членам семьи погибшего защитника и защитницы Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), по месту фактического проживания в пределах города Чернигова. Эти выплаты назначаются при условии, что с момента официальной регистрации в Чернигове прошло не менее одного года.

Почему стоит платить деньги за коммуналку

После подачи соответствующего заявления в Департамент социальной политики горсовета – лицу предоставляется ежемесячная поддержка на оплату ЖКУ.

Также, стоит отметить, что выплаты могут отменить, если во время проверки будет выявлена задолженность за коммунальные услуги за более чем два месяца.

Ежегодно до 1 апреля и до 1 октября Департаментом будет проводиться проверка своевременности уплаты средств за предоставленные жилищно-коммунальные услуги получателями ежемесячной помощи,

– говорится в сообщении.

В то же время выплату материальной помощи возобновят, когда задолженность будет погашена. Однако подтвердить это нужно будет документально.

Кто может претендовать на субсидии

Право на получение жилищных субсидий имеют семьи, у которых плата за ЖКУ превышает установленный для них обязательный платеж. Кроме того, право на получение субсидии учитывает имущественное положение домохозяйства.

При этом, помощь на проживание для ВПЛ, при назначении жилищной субсидии, в совокупный доход не учитывается.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов оплатит государство.