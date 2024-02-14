Надбавка к пенсии за детей: кто может на нее рассчитывать

Некоторым пенсионерам, имеющим на содержании детей в возрасте до 18 лет, устанавливается надбавка к пенсии. Однако в определенном случае выплата надбавки может прекратиться.

Кто именно может получить надбавку

Законодательством предусмотрено установление таких надбавок, в том числе и к пенсиям за выслугу лет. То есть пенсионер, который имеет на содержании ребенка в возрасте до 18 лет – имеет право на назначение этой надбавки. При условии, что человек не работает и не является физическим лицом-предпринимателем.

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Надбавка назначается в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Как еще можно увеличить пенсию

Надбавка по возрасту и за дополнительный стаж

Чтобы оформить надбавку, нужно обратиться в ПФУ.

Также каждый пенсионер может автоматически получить надбавку после при достижении определенного возраста. Их размер таков:

от 70 до 74 лет включительно – дополнительные 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Еще существуют доплаты за дополнительный стаж. Если пенсионер отработал более 35 лет для мужчин, или 30 лет для женщин, то он получит по 1% от размера пенсии за каждый сверхурочный год. Однако сумма за год не может превышать 20,9 гривен.

Надбавка за звание "Почетного донора Украины"

Также надбавки для лиц, которые имеют звание "Почетного донора Украины". Их надбавка составляет 10% от прожиточного минимума на одного человека. Такой статус украинцам предоставляется, если они бесплатно сдали:

40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;

60 доз плазмы.

Какая минимальная пенсия в 2024 году

Минимальные пенсионные выплаты выросли уже с 1 января. Ранее сумма составляла 2 093 гривен. Впрочем, сейчас она достигла 2 361 гривны, а максимальная пенсия – 23 610 гривен.

В этом году, как и в прошлом году, пенсионерам весной проиндексируют их выплаты. Это будет происходить в два подхода: март и июль.