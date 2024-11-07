Еще плюс 70 тысяч гривен: кто из военных имеет право на дополнительную выплату

За выполнение боевых задач на линии соприкосновения на расстоянии первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта можно получить ежемесячные дополнительные выплаты. Их размер составляет 70 тысяч гривен.

Кто может получить 70 тысяч гривен

В нашем законодательстве такая выплата указана как одноразовая, однако получить ее можно несколько раз, передает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника финансово-экономической службы одной из бригад ВСУ с позывным "Адик".

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Дополнительную выплату в размере 70 тысяч гривен ввели для дополнительной мотивации бойцов, которые находятся в окопах.

Напомним! Это единовременное вознаграждение за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения на расстоянии первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта.

То есть военнослужащий, который выполняет боевые задачи на нуле, приобретает право не только на основное денежное обеспечение (20 – 30 тысяч гривен в месяц) и дополнительное вознаграждение (100 тысяч гривен в месяц), но и может приобрести право еще и на одноразовое вознаграждение (70 тысяч гривен),

– сказал он.

Право на дополнительную выплату военные получают, когда в отчетном месяце есть 30 дней выполнения соответствующего вида задач.

То есть, к примеру, если в сентябре военный выполнял соответствующие виды боевых задач 20 дней, а в октябре еще 15 дней, то именно по состоянию на конец октября такой военный приобретет право на выплату 70 тысяч гривен (которая, соответственно, будет выплачена в ноябре), а также за ним сохраняется 5 неоплаченных дней,

– добавил "Адик".

Если военный снова попадет на 30 дней на передовую, он снова получит право на такую выплату.