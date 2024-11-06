Денежная помощь семьям пленных
Сначала нужно заполнить заявление о содержании родственника в плену по утвержденной форме, передает 24 Канал со ссылкой на Минреинтеграции.
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К ней надо приложить:
- документы, подтверждающие гражданство Украины лица, лишенного личной свободы, а также гражданство Украины заявителя и документы, подтверждающие родство / что заявитель является законным представителем (в случае подачи заявления в интересах лица, лишенного личной свободы);
- справка о том, что военнослужащий находился или находится в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины с указанием срока пребывания в местах несвободы по постановлению КМУ от 20.01.23 № 55 (для военных);
- документы и / или сведения, подтверждающие факт и обстоятельства лишения лица личной свободы (для гражданских лиц);
- выписка из Единого государственного реестра досудебных расследований (при наличии);
- сообщение органов сил безопасности и сил обороны в отношении лица (при наличии).
Присылать эти документы следует на электронный адрес – info-gr@minre.gov.ua или на почту министерства – Чоколовский бульвар, 13 город Киев 03186.
Как получить помощь
После того, как Комиссия признает что лицо находится в плену, его родственники должны подать заявление на ежегодную помощь от государства.
Также к нему надо добавить:
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- сведения или документы, подтверждающие факт лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины в текущем году;
- справку с реквизитами банка лицевого счета открытого в банковском учреждении.
Обратите внимание! Подавать заявку и документы нужно так же как и заявление на признание человека в плену.