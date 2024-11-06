Грошова допомога родинам полонених

Спочатку потрібно заповнити заяву про утримання родича у полоні за затвердженою формою, передає 24 Канал з посиланням на Мінреінтеграції.

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До неї треба додати:

документи, що підтверджують громадянство України особи, позбавленої особистої свободи, а також громадянство України заявника та документи, що підтверджують спорідненість / що заявник є законним представником (в разі подання заяви в інтересах особи, що позбавлена особистої свободи);

довідка про те, що військовослужбовець перебував або перебуває в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України із зазначенням строку перебування в місцях несвободи за постановою КМУ від 20.01.23 № 55 (для військових);

документи та / або відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи (для цивільних осіб);

витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності);

повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи (за наявності).

Надсилати ці документи варто на електронну адресу – info-gr@minre.gov.ua або на пошту міністерства – Чоколівський бульвар, 13 місто Київ 03186.

Як отримати допомогу

Після того, як Комісія визнає що особа перебуває у полоні, його родичі мають подати заяву на щорічну допомогу від держави.

Також до неї треба додати:

копію документа, що посвідчує особу заявника;

відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України в поточному році;

довідку з реквізитами банку особового рахунку відкритого в банківській установі.

Зверніть увагу! Подавати заявку та документи потрібно так само як і заяву на визнання людини у полоні.