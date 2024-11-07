Хто може отримати 70 тисяч гривень

У нашому законодавстві така виплата зазначена як одноразова, проте отримати її можна декілька разів, передає 24 Канал з посиланням на заступника начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ з позивним "Адік".

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Додаткову виплату у розмірі 70 тисяч гривень запровадили для додаткової мотивації бійців, які перебувають в окопах.

Нагадаємо! Це одноразова винагорода за кожні 30 днів виконання бойових завдань на лінії зіткнення на відстані першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту.

Тобто військовослужбовець, який виконує бойові завдання на нулі, набуває право не лише на основне грошове забезпечення (20−30 тисяч гривень на місяць) та додаткову винагороду (100 тисяч гривень на місяць), але й може набути право ще й на одноразову винагороду (70 тисяч гривень),

– сказав він.

Право на додаткову виплату військові отримують, коли у звітному місяці є 30 днів виконання відповідного виду завдань.

Тобто, якщо до прикладу, у вересні військовий виконував відповідні види бойових завдань 20 днів, а у жовтні ще 15 днів, то саме станом на кінець жовтня такий військовий набуде право на виплату 70 тисяч гривень (яка, відповідно, буде виплачена у листопаді), а також за ним зберігається 5 неоплачених днів,

– додав "Адік".

Якщо військовий знову потрапить на 30 днів на передову, він знову отримає право на таку виплату.