Резников рассказал, сколько "сэкономили" на выплатах бойцам

В конце февраля Минобороны издало указ, согласно которому изменился порядок начисления заработных плат военнослужащим. Отныне основная ставка зарплат военных увеличена, однако дополнительные выплаты предоставляются только тем воинам, которые выполняют боевые задания.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему надбавки урезали и сколько на этом удалось сэкономить. По его словам, Минобороны "сэкономило" около 100 миллиардов гривен, которые будут в дальнейшем использоваться для обеспечения ВСУ.

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По словам министра, сбережения являлись лишь вторым фактором в принятии решения об отмене надбавок для военнослужащих в тылу. На первом месте в этом вопросе стояла справедливость, по которой "подавали сигналы" сами бойцы.

Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на "нуле" – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание – получай 30 000 гривен плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное довольствие,

– привел пример министр.

В результате такого решения, рассказывает он, удастся сэкономить средства на другие нужды обороны.

Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Это "сбережение" – это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим,

– объяснил министр.

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