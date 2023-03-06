Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, чому надбавки урізали та скільки на цьому вдалося заощадити. За його словами, Міноборони "заощадило" близько 100 мільярдів гривень, які надалі використовуватимуться для забезпечення ЗСУ.

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За словами міністра, заощадження були лише другим фактором в ухваленні рішення про скасування надбавок для військовослужбовців у тилу. На першому місці у цьому питанні стояла справедливість, щодо якої "подавали сигнали" самі бійці.

Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 гривень плюс грошове забезпечення. Якщо ні – просто грошове забезпечення,

– навів приклад міністр.

Внаслідок такого рішення, розповідає він, вдасться заощадити кошти на інші потреби оборони.

Це серйозне навантаження на бюджет, маємо бути до цього готовими. Оте "заощадження" – це ресурс, який дозволяє нам забезпечити живу тканину сектору безпеки. ЗСУ – найбільший роботодавець в країні. Роботодавець має розуміти свій ресурс. Ми ж не заробляємо, а тільки витрачаємо,

– пояснив міністр.

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