Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему надбавки урезали и сколько на этом удалось сэкономить. По его словам, Минобороны "сэкономило" около 100 миллиардов гривен, которые будут в дальнейшем использоваться для обеспечения ВСУ.
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По словам министра, сбережения являлись лишь вторым фактором в принятии решения об отмене надбавок для военнослужащих в тылу. На первом месте в этом вопросе стояла справедливость, по которой "подавали сигналы" сами бойцы.
Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на "нуле" – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание – получай 30 000 гривен плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное довольствие,
– привел пример министр.
В результате такого решения, рассказывает он, удастся сэкономить средства на другие нужды обороны.
Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Это "сбережение" – это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим,
– объяснил министр.
Воинам в тылу могут вернуть надбавки
- Проект закона №9071 на проработке в профильном комитете. Им предлагается не только вернуть надбавки военным, полицейским и спасателям в тылу, но и установить надбавки в 100 тысяч гривен для защитников, выполняющих боевые задачи.
При этом положение о дополнительных выплатах не будет распространяться на курсантов высших военных учебных заведений и высших образований со специфическими условиями обучения.