Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему надбавки урезали и сколько на этом удалось сэкономить. По его словам, Минобороны "сэкономило" около 100 миллиардов гривен, которые будут в дальнейшем использоваться для обеспечения ВСУ.

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По словам министра, сбережения являлись лишь вторым фактором в принятии решения об отмене надбавок для военнослужащих в тылу. На первом месте в этом вопросе стояла справедливость, по которой "подавали сигналы" сами бойцы.

Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на "нуле" – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание – получай 30 000 гривен плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное довольствие,

– привел пример министр.

В результате такого решения, рассказывает он, удастся сэкономить средства на другие нужды обороны.

Это серьезная нагрузка на бюджет, должны быть к этому готовы. Это "сбережение" – это ресурс, который позволяет нам обеспечить живую ткань сектора безопасности. ВСУ – крупнейший работодатель в стране. Работодатель должен понимать свой ресурс. Мы же не зарабатываем, а только тратим,

– объяснил министр.

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