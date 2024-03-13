Кто при выходе на пенсию может получить 3 дополнительных года стажа

В 2024 году некоторые женщины и мужчины при выходе на пенсию смогут получить 3 дополнительных года страхового стажа. Речь идет о людях, которые имеют семейные обстоятельства.

Кто может получить дополнительный стаж

В 2024 году матери или родители, которые в течение трех лет находились в декретном отпуске, добавят это время к общему страховому стажу.

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С 2004 года период декрета засчитывают в стаж одному из родителей, только, если они получали государственную помощь в течение этих трех лет. Очень важно, чтобы лицо действительно не работало в течение декрета ни на одной работе.

Если декрет не учли в общий страховой стаж, следует подать документы в ПФУ и оформить эти годы, самостоятельно.

Какие документы нужны

выписка из трудовой книжки, данные об отсутствии предпринимательской деятельности (для подтверждения факта декретного отпуска);

свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти.

В стаж также могут засчитать период ухода за ребенком до 12 лет, если он пострадал от аварии на ЧАЭС. Тогда нужны следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка, паспорт или свидетельство о его смерти;

удостоверение ребенка, пострадавшего в результате ЧАЭС;

подтверждение того, что один из родителей не работал до достижения ребенком 12-летнего возраста;

заявление о том, что мать/отец не пользовались чернобыльской льготой по пункту 13 ст. 30 закона о соцзащите украинцев, пострадавших из-за ЧАЭС.

В Украине есть возможность выйти в декрет на 6 лет в связи с состоянием здоровья ребенка. Однако стоит помнить, что она не засчитывается в общий страховой стаж.