Кто из украинцев имеет право выйти на пенсию досрочно и при каких условиях

Некоторые украинцы могут воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию. По состоянию на сегодня возраст выхода на пенсию как для мужчин, так и для женщин – 60 лет.

Досрочная пенсия по состоянию здоровья

Есть немало категорий граждан, которые могут уйти на пенсию значительно раньше – в 55, 50 лет или еще раньше, передает 24 Канал со ссылкой на издание "На пенсии".

Читайте также Как изменились пенсии военнослужащих с инвалидностью в 2025 году

Отдельные категории украинцев могут получить право на пенсию раньше не из-за вредных условий труда, а из-за сложных жизненных обстоятельств, которыми государство признает, в частности, потерю кормильца, воспитание ребенка с инвалидностью, переселение с оккупированных территорий и тому подобное.

В некоторых случаях пенсию по возрасту можно оформить раньше, если у человека есть серьезные проблемы со здоровьем. Например, лица с диагнозом гипофизарный нанизм (лилипуты), сопровождающийся диспропорциональной карликовостью, имеют право на досрочный выход на пенсию:

мужчины – с 45 лет, если имеют 20 лет страхового стажа;

женщины – с 40 лет, при наличии 15 лет стажа.

Также досрочную пенсию по возрасту могут получить:

незрячие лица с инвалидностью по зрению I группы;

граждане с инвалидностью с детства I группы.

Условия для них несколько иные:

мужчины – с 50 лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа;

женщины – с 40 лет, если имеют не менее 10 лет стажа.

Стоит отметить, что лица с инвалидностью уже могут получать пенсию или государственную социальную помощь в зависимости от группы и наличия стажа.

Пенсионные льготы для многодетных женщин

Женщины, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятеро или более детей, имеют право выйти на пенсию досрочно – в 50 лет, при условии, что имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Такая же норма касается и матерей детей с инвалидностью с детства, а также тех, кто ухаживает за тяжелобольными детьми, даже если официальная инвалидность не была установлена (речь идет, в частности, об орфанных – редких заболеваниях).

Важно! В случае отсутствия матери или по ее желанию, право на досрочную пенсию переходит к отцу. В таком случае мужчина может выйти на пенсию в 55 лет, при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа.

Досрочная пенсия УБД

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", участники боевых действий могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию:

мужчины – с 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа;

женщины – с 50 лет, при условии не менее 20 лет стажа.

На аналогичных условиях досрочную пенсию могут оформить и близкие родственники погибших военнослужащих.

В частности, это касается мужа или жены, которые не вступили в повторный брак, а также родителей, которым официально присвоен статус членов семьи погибшего защитника Украины. Условия те же:

для мужчин – с 55 лет при наличии 25 лет стажа;

для женщин – с 50 лет и стажем не менее 20 лет.

Заметьте! Кроме того, нетрудоспособные члены семьи погибшего имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца.

Досрочная пенсия в случае увольнения

Украинское законодательство позволяет оформить пенсию досрочно, если лицо уволено не ранее чем за полтора года до наступления пенсионного возраста.

То есть выйти на пенсию можно в 58,5 лет, но для этого должны одновременно выполняться три обязательных условия:

Увольнение должно произойти по инициативе работодателя – в частности из-за ликвидации, реорганизации, банкротство, сокращение штата или изменение структуры предприятия.

На момент увольнения лицо должно иметь необходимый трудовой стаж не менее 30 лет для женщин и не менее 35 лет для мужчин.

После увольнения работник должен зарегистрироваться в центре занятости, и только при условии отсутствия подходящей работы ему могут назначить пенсию раньше.

К слову! Есть еще один похожий вариант досрочного выхода на пенсию: если работника увольняют из-за проблем со здоровьем, которые не позволяют выполнять служебные обязанности. В таком случае требуется заключение медицинской комиссии.