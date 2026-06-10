Еще до 60 лет: какие категории лиц имеют право на досрочную пенсию

Минимальный возраст выхода на пенсии в Украине – 60 лет. Однако есть люди, которые могут прекратить трудовую деятельность несколько раньше. Такой перечень лиц определен статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на досрочную пенсию в Украине

О досрочном выходе на пенсию рассказали в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также Начисление пенсий по-новому: что не так со старой системой и какие изменения готовят

Первая категория людей, которые могут выйти на пенсию раньше, это те, которые имеют особый статус:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Однако при условии после достижения мужчинами возраста 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Также к этой категории относятся многодетные матери (родившие пять и более детей), матери лиц с инвалидностью с детства или тяжело больных детей, которым не установлена инвалидность, при условии, что они:

воспитали детей до шестилетнего возраста; достигли возраста 50 лет; имеют не менее 15 лет страхового стажа.

Важно! По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание таких детей осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по возрасту после достижения возраста 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 20 лет.

Вторая категория – это уволенные за 1,5 года до достижения пенсионного возраста, в частности:

в связи с изменениями в организации производства и труда, с ликвидацией, реорганизацией, банкротством, перепрофилированием предприятия, учреждения, организации, сокращением численности или штата работников при условии регистрации таких лиц в государственной службе занятости в течение 30 дней после увольнения и отсутствия в течение 7 календарных дней подходящей для них работы;

в связи с выявлением несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья.

Право на такую пенсию возникает при условии, что лицо на момент увольнения приобрело страховой стаж, который нужен для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере. Это 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Третья категория – украинцы с определенными заболеваниями. К этой категории относятся лица, которые больны гипофизарным нанизмом – по достижении мужчинами 45 лет, женщинами 40 лет, а еще при наличии страхового стажа не менее 20 лет у мужчин и не менее 15 лет у женщин.

А еще лица с инвалидностью вследствие нарушения зрения I группы и инвалидностью с детства I группы – по достижении мужчинами 50 лет, а женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин.

Что еще известно о пенсии в Украине

Украинцы должны иметь определенный страховой стаж для выхода на пенсию. В частности, минимальное требование для выхода на пенсию в 65 лет составляет 15 лет. Для выхода на пенсию раньше нужен больший стаж.

Количество страхового стажа можно проверить. Это можно сделать через Дію, приложение ПФУ или через вебпортал Пенсионного фонда.