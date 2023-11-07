Переплата за доставку газа: как вернуть деньги

После начала полномасштабного вторжения России некоторые украинские коммунальные предприятия обанкротились. Компания "Нафтогаз" взяла на себя их обязательства.

Как вернуть переплату за транспортировку газа

Значительное количество украинцев платят тариф за доставку газа наперед. Однако сейчас они должны повторно оплатить ту же услугу из-за смены поставщика.

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При изменении регулятора переплаты прошлому поставщику не учитываются и не переносятся на новый потребительский счет. Чтобы не потерять деньги, граждане могут подать специальное заявление в компанию, которая обслуживала их адрес раньше.

Компания "Нафтогаз" выступила поставщиком последней надежды. Теперь этот регулятор не только предоставляет газ, но и транспортирует его, соответственно тариф состоит из обеих услуг.

В "Нафтогазе" объяснили, как именно украинцы могут получить свои деньги обратно. Для этого необходимо написать заявление и добавить копии следующих документов:

удостоверение личности;

квитанция о проведении платежа;

идентификационный код ИНН;

справка из банка (с обязательным указанием IBAN).

На каждой копии нужно указать ФИО, подпись, дату подачи заявления и текст: "Согласно оригиналу". После рассмотрения обращения вам будут возвращены средства на указанный счет.