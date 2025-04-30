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Экономика Тарифы Кто из украинцев может не платить за доставку газа
30 апреля, 14:15
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Кто из украинцев может не платить за доставку газа

Валерия Моргун
Основні тези
  • Украинцы, которые отказались от газоснабжения и физически перекрыли "газовую трубу", могут не платить за доставку газа.
  • Во избежание платы за доставку нужно подать заявление о прекращении поставок газа или доказательства отключения оператору газораспределительных сетей Украины.

Некоторые украинцы имеют право не платить за доставку газа. Речь идет о людях, которые отказались от газоснабжения и их "газовая труба" была физически перекрыта.

Кто может не платить за доставку газа

Однако и эти лица иногда могут получить счет, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.

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Чтобы не платить за доставку газа, украинцам следует прежде всего обратиться к оператору Газораспределительных сетей Украины, которому люди платят за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива.

Оператору ГРМ нужно предоставить:

  • заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа;
  • или доказательства об отключении.

После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины",
– говорится в сообщении.

На основании этих данных сделают перерасчет суммы к оплате. Поэтому и необоснованные начисления будут аннулированы.

Важно! То есть человек, который докажет своему оператору, что отказался от газоснабжения (в частности продемонстрирует эти доказательства), может не платить за доставку газа.