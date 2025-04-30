Кто из украинцев может не платить за доставку газа
- Украинцы, которые отказались от газоснабжения и физически перекрыли "газовую трубу", могут не платить за доставку газа.
- Во избежание платы за доставку нужно подать заявление о прекращении поставок газа или доказательства отключения оператору газораспределительных сетей Украины.
Некоторые украинцы имеют право не платить за доставку газа. Речь идет о людях, которые отказались от газоснабжения и их "газовая труба" была физически перекрыта.
Кто может не платить за доставку газа
Однако и эти лица иногда могут получить счет, пишет 24 Канал со ссылкой на Нафтогаз.
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Чтобы не платить за доставку газа, украинцам следует прежде всего обратиться к оператору Газораспределительных сетей Украины, которому люди платят за доставку (распределение) газа. Именно он отвечает за учет и начисление объемов потребленного топлива.
Оператору ГРМ нужно предоставить:
- заявление о прекращении поставок газа с расторжением договора о доставке (распределении) газа;
- или доказательства об отключении.
После этого ваш оператор ГРМ предоставит скорректированные данные нам – ГК "Нафтогаз Украины",
– говорится в сообщении.
На основании этих данных сделают перерасчет суммы к оплате. Поэтому и необоснованные начисления будут аннулированы.
Важно! То есть человек, который докажет своему оператору, что отказался от газоснабжения (в частности продемонстрирует эти доказательства), может не платить за доставку газа.