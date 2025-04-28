Будьте внимательны: отменили ли плату за доставку газа с 1 мая
- Украинцы обязаны платить за доставку газа, кроме случаев, когда не подключены к газосети.
- Платеж за доставку газа зависит от объемов потребленного топлива за прошлый газовый год.
Украинцы должны платить не только за топливо, но и за его доставку. Это отдельный платеж.
Можно ли не платить за доставку газа
За доставку газа нужно обязательно платить, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газосети".
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Исключением из этого правила являются случаи, когда лицо не подключено к газосети.
Даже, если Вы временно газ не потребляете, но присоединены к сети, газораспределительная компания продолжает заботиться об исправности газопроводов, подведенных к вашему дому, поддерживает в них необходимое давление газа,
– сообщает регулятор.
То есть, единственный выход не платить за доставку газа – отключить подачу газа и отсоединиться от общей сети. Если человек совсем не пользуется топливом, то платеж устанавливается минимальный.
Минимум зависит от газовых приборов, что зарегистрированы в доме:
- минимум 39 кубометров газа в год устанавливается для дома, где есть газовая плита;
- 126 кубометров газа в год – газовая плита и колонка;
- 314 кубометров газа в год – отопительный прибор.
Напомним! Платеж за доставку газа рассчитывается индивидуально, с учетом объемов потребленного топлива за прошлый газовый год.