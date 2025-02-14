Будет ли налоговая иметь неограниченный доступ к банковской тайне украинцев

Вопрос доступа налоговых органов получать доступ к банковской информации украинцев беспокоит многих граждан. В НБУ рассказали, действительно ли это будет в ближайшее время и в каком объеме.

Будет ли доступ к банковской тайне украинцев

Национальный банк Украины не согласится с внесудебным доступом любого государственного органа к банковской тайне украинцев. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Глава НБУ отметил, что в ЕС, куда стремится вступить Украина, есть собственные правила борьбы с уклонением от уплаты налогов, но ни одно из них не дает неограниченного доступа к банковской тайне.

Андрей Пышный Председатель Национального Банка Украины НБУ готов обсуждать процедуру, регламенты, но не может согласиться с бесконтрольным и неограниченным внесудебным доступом к банковской тайне для любого органа.

Пышный подчеркнул, что банковская тайна является одним из основных элементов доверия к банкам и финансовой системе.

Поэтому нельзя сказать, что банковские данные в Украине будут раскрыты в неконтролируемом и нерегламентированном объеме,

– пояснил Пышный.

Что думает Минфин о раскрытии банковской тайны в Украине

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что "банковская тайна защищает преступников". Министр считает, что в рамках евроинтеграции банковская тайна для налоговиков будет отменена.

В то же время он признал, что этому может помешать недоверие украинцев к государственным органам. Например, он не уверен, как правоохранители могут использовать эту информацию.

Интересно! Вопрос раскрытия банковской тайны в Украине активно обсуждается в контексте реализации программы "тысяча Зеленского" и Национального кэшбека.