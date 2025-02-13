Что говорят в НБУ относительно Revolut

Об этом в комментарии сообщила пресс-служба регулятора, пишет 24 канал со ссылкой на Минфин.

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Никаких обращений представителей компании в НБУ не было, никакой административной коммуникации не происходит,

– рассказали в Нацбанке.

В частности 12 февраля в интервью Forbes руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук сказал, что британский необанк Revolut считает Украину приоритетным рынком.

Более того, компания планирует получить банковскую лицензию. Стрельчук объяснил, что это позволит предоставлять спектр дополнительных продуктов в Украине, то есть кредиты, эквайринг для бизнеса и тому подобное.

Обратите внимание! В частности 6 января Revolut открыл регистрацию пользователей в Украине через "Дію", но только для бета-теста. После завершения бета-тестирования она официально начала работу в Украине 11 февраля.