Що кажуть в НБУ щодо Revolut

Про це в коментарі повідомила пресслужба регулятора, пише 24 канал з посиланням на Мінфін.

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Жодних звернень представників компанії до НБУ не було, жодної адміністративної комунікації не відбувається,

— розповіли в Нацбанку.

Зокрема 12 лютого в інтерв'ю Forbes керівник запуску нових ринків у Revolut Дмитро Стрельчук сказав, що британський необанк Revolut вважає Україну пріоритетним ринком.

Ба більше, компанія планує отримати банківську ліцензію. Стрельчук пояснив, що це надасть можливість надавати спектр додаткових продуктів в Україні, тобто кредити, еквайринг для бізнесу тощо.

Зверніть увагу! Зокрема 6 січня Revolut відкрив реєстрацію користувачів в Україні через "Дію", але лише для бета-тесту. Після завершення бета-тестування вона офіційно розпочала роботу в Україні 11 лютого.