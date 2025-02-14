Чи буде доступ до банківської таємниці українців

Національний банк України не погодиться з позасудовим доступом будь-якого державного органу до банківської таємниці українців. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Голова НБУ зазначив, що в ЄС, куди прагне вступити Україна, є власні правила боротьби з ухиленням від сплати податків, але жодне з них не дає необмеженого доступу до банківської таємниці.

Андрій Пишний Голова Національного Банку України НБУ готовий обговорювати процедуру, регламенти, але не може погодитися з безконтрольним та необмеженим позасудовим доступом до банківської таємниці для будь-якого органу.

Пишний підкреслив, що банківська таємниця є одним із основних елементів довіри до банків та фінансової системи.

Тому не можна сказати, що банківські дані в Україні будуть розкриті в неконтрольованому і нерегламентованому обсязі,

– пояснив Пишний.

Що думає Мінфін про розкриття банківської таємниці в Україні

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що "банківська таємниця захищає злочинців". Міністр вважає, що в рамках євроінтеграції банківська таємниця для податківців буде скасована.

Водночас він визнав, що цьому може завадити недовіра українців до державних органів. Наприклад, він не впевнений, як правоохоронці можуть використовувати цю інформацію.

Цікаво! Питання розкриття банківської таємниці в Україні активно обговорюється в контексті реалізації програми "тисяча Зеленського" та Національного кешбеку.