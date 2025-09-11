Миллионы на дешевые БПЛА: сколько НАТО потратило на сбивание дронов в Польше
В ночь на среду Россия запустила 25 дронов в направлении Польши. Сбить удалось лишь несколько из них, и это обошлось НАТО очень дорого.
Сколько потратили на сбивание дронов в Польше?
Для защиты Польши НАТО применило истребители F-35 из Нидерландов и немецкие системы ПВО Patriot, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.
С помощью истребителей удалось ликвидировать три вражеских дрона. По одному продолжается проверка, или его сбили, или он упал сам, сообщили в НАТО.
- Но дело в том, что пилоты F-35 применяли для сбивания дронов ракеты AIM-9 Sidewinder. А стоимость запуска только одной подобной ракеты достигает 400 000 евро.
- При этом один беспилотник, который залетел в Польшу, стоит всего несколько тысяч евро.
Высокопоставленный офицер НАТО признался изданию, что теперь Альянс рассматривает другие способы реагирования на российские угрозы в будущем.
В долгосрочной перспективе использование F-35 против дронов не является целесообразным,
– отметил чиновник.
По словам издания, НАТО может перенять опыт Украины, которая научилась значительно эффективнее бороться с российскими дронами, применяя звуковые сенсоры для обнаружения цели и мобильные группы на пикапах с пулеметами, которые уничтожают БПЛА в воздухе.
Стоит знать! После запуска дронов в Польшу НАТО повысило уровень боевой готовности. Теперь в штабах Альянса увеличили численность персонала, кроме того, действует круглосуточная, усиленная готовность даже в выходные.
Что известно об атаке дронов на Польшу?
В ночь на 10 сентября польское воздушное пространство нарушили «шахиды». Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что речь шла именно о российских беспилотниках. Он отметил, что те дроны, которые представляли непосредственную опасность, были успешно уничтожены.
Он также сообщил, что российские дроны по меньшей мере 19 раз нарушили воздушное пространство Польши. По его словам, последний беспилотник был сбит около 06:45 утра. В операции участвовали боевые самолеты НАТО, в частности, нидерландские F-35, которые находятся в Польше с 1 сентября и планировали оставаться там до конца года.
Владимир Зеленский провел беседу с Туском по поводу атаки российских дронов на Польшу. Президент подчеркнул, что инцидент требует соответствующей реакции Европы. Он также предложил польской стороне украинскую поддержку, в частности обучение по противодействию и сбиванию дронов.