Переход на другую пенсию: как получать больше денег

Украинцы, которые имеют право на несколько видов пенсий, могут выбрать для себя самую выгодную. Также они могут переоформить их впоследствии, если посчитают нужным.

Изменение вида пенсии

Некоторые украинцы могут выбирать, какой вид пенсии они хотят себе оформить. Например, человек может получать пенсию по выслуге лет до достижения им пенсионного возраста, а уже после достижения такого возраста, перейти на выплаты по возрасту.

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Это регулируется статьей 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" от 9 июля 2003 № 1058-IV.

Это выгодно, если после выхода на пенсию по выслуге лет человек продолжал работать. Тогда учтутся стаж и заработок, приобретенные после назначения такой выплаты, и соответственно коэффициент страхового стажа и индивидуальный коэффициент заработной платы увеличатся.

Как выбрать другую пенсию

Для этого нужно обратиться с заявлением в ПФУ. Это можно сделать через:

лично в отделении ПФУ;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Со дня подачи заявления переход осуществляется на основании следующих документов