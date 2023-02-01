Отключений света может стать меньше: ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС
Источник:ДТЭК
ДТЭК начал импортировать электроэнергию из ЕС, чтобы снизить дефицит в Украине. Так что продолжительность отключений света может заметно сократиться.
Импорт электроэнергии из ЕС
В ДТЭК рассказали, что за январь поставили из-за границы 60 миллионов киловатт-часов электроэнергии, чтобы уменьшить дефицит и отключение длились более короткий промежуток времени.
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В ДТЭК готовы увеличить объем импорта
ДТЭК также подчеркнули, что готовы поставлять в Украину еще больше европейской электроэнергии. Более того, в перспективе благодаря импорту дефицит в энергосистеме потенциально может уменьшиться почти вдвое.
Поставки электроэнергии из ЕС могут увеличиться до 1 миллиарда киловатт-часов в месяц, что равняется потреблению около 4 миллионов домохозяйств. Для этого Украине нужно заключить соответствующие соглашения с западными партнерами,
– рассказали в ведомстве.
Какие графики действуют сейчас
В настоящее время в Украине действуют плановые и аварийные отключения электроэнергии. Графики для каждого города и даже улицы отличаются, однако облэнерго и ДТЭК должны соблюдать четкий график и информировать потребителей. Подробно с актуальными графиками можно ознакомиться здесь.
В случае игнорирования графиков отключений электроэнергии поставщики могут заплатить штраф. Так, например, 30 января НКРЭКУ оштрафовала "Львовоблэнерго", "Закарпатьеоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и ДТЭК "Киевские региональные электросети". Размер штрафа составил от 85 до 170 тысяч гривен.
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