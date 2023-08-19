Две пенсии ежемесячно: кто может получать сразу несколько выплат

Некоторые лица с инвалидностью могут получать сразу два вида выплат. Однако для этого нужно удовлетворять определенным условиям.

Кто может получать сразу две пенсии сразу

В Социальную платформу обратился украинец с вопросом, может ли он получать две пенсии одновременно, учитывая его особенности.

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Я получил инвалидность в 50 лет (что я инвалид с детства второй группы). Имею ли я право получать еще и пенсию по потере кормильца, поскольку моя мама умерла уже на пенсии в 2014 году?

– спросил он.

Там ему объяснили, что, несмотря на то, что инвалидность с детства ему признали в возрасте 50 лет, он действительно может получать пенсию из-за потери кормильца и выплаты по инвалидности. Однако для этого требуется заключение МСЭК о возможности наступления инвалидности до достижения 18-летнего возраста.

Напомним, что размер социальной помощи по инвалидности составляет:

лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 2093 гривен);

лицам с инвалидностью с детства ІІ группы – 80% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривны);

лицам с инвалидностью с детства ІІІ группы – 60% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривны);

на детей с инвалидностью до 18 лет — 70% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривны).

Могут ли украинцы изменить вид своей пенсии

Некоторые украинцы имеют право сразу на несколько пенсий, однако выбрать им придется все же одну.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" человеку, имеющему одновременно право на различные виды пенсии (по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца), назначается один из этих видов пенсии по его выбору,

– отметили в ПФУ.

Так, например, если ваши выплаты по возрасту меньше, чем по инвалидности, вы можете их поменять, но все же стоит проконсультироваться с сервисным центром ПФУ.