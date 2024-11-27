Две пенсии сразу: кто может получить такую выплату
27 ноября 2024, 16:24Читати новину українською
Лица с инвалидностью могут получить две пенсии сразу. Однако это касается далеко не всех украинцев этой категории.
Две пенсии сразу
Сразу две выплаты могут получать лица с инвалидностью, потерявшие кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на Социальную платформу.
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Чтобы получать 2 выплаты сразу, надо заключение МСЭК о нетрудоспособности.
Соцпомощь по инвалидности такая:
- лицам с инвалидностью с детства I группы – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 2 093 гривен);
- лицам с инвалидностью с детства II группы – 80% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 674,40 гривен);
- лицам с инвалидностью с детства III группы – 60% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 255,80 гривен);
- на детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет - 70% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (сейчас 1 465,10 гривен).