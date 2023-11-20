Можно получать и то, и то: кому выплачивают соцпомощь и пенсию одновременно

Некоторые украинцы могут получать две разные выплаты от государства одновременно. Это происходит только при определенных жизненных условиях.

Кто может получать две выплаты

Лица, которые приобрели инвалидность до 18 лет, имеют право на социальную помощь от государства. Однако для них могут быть доступны и другие выплаты при определенных условиях.

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Это регулируется Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

Так что человек с инвалидностью с детства может получать параллельно пенсию в связи с потерей кормильца, если таковой действительно есть. Обычную пенсию дополнительно получать нельзя.

Сколько платят людям с инвалидностью с детства

Выплаты лиц, которые приобрели инвалидность до 18 лет, выглядят следующим образом: