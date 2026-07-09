Энергосистема станет более устойчивой к атакам: правительство выделит 880 миллионов на технологию STATCOM

Правительство Украины выделит более 880 миллионов гривен грантовых средств на укрепление устойчивости энергосистемы. Финансирование будет направлено на установку современных систем STATCOM и обеспечение их физической защиты, что поможет сети работать стабильнее даже после российских атак.

На что Украина направит более 880 миллионов гривен

Более 880 миллионов гривен грантовых средств от Европейского банка реконструкции и развития и Международной ассоциации развития в этом году будут использованы для внедрения современных систем STATCOM и их физической защиты. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, еще в феврале международные партнеры увеличили общий объем грантового финансирования в рамках инвестиционного проекта "Второй проект по передаче электроэнергии" до 240 миллионов долларов.

Теперь правительство приняло решение, позволяющее направить часть этих средств именно на установку систем STATCOM и защиту оборудования. Для этого внесены изменения в постановление Кабинета Министров от 10 мая 2024 года № 534.

Между тем Украина начинает переход к новому этапу развития энергосистемы и запускает конкурс на строительство более 1,5 гигаватта новых генерирующих мощностей. Инвесторам уже представлены требования к будущим проектам и предоставлено время для подачи предложений.

Что такое STATCOM и почему эта технология важна

STATCOM – это современная система компенсации реактивной мощности, которую используют для стабилизации работы электросетей. Она помогает поддерживать необходимый уровень напряжения даже при резких изменениях потребления или генерации электроэнергии, что особенно важно в условиях постоянных атак на энергетическую инфраструктуру.

Установка таких систем позволит предотвращать аварии и каскадные отключения после повреждения энергообъектов, повысить устойчивость энергосистемы во время пиковых нагрузок, интегрировать большие объемы возобновляемой энергетики, сократить потери электроэнергии при передаче и расширить возможности трансграничной торговли электроэнергией.

Системы STATCOM уже широко используются в странах Европейского Союза и США. Их внедрение является одним из обязательств Украины на пути интеграции в европейский энергетический рынок и полноценной работы в энергосистеме ENTSO-E.

Эксперты отмечают, что инвестиции в такие технологии имеют стратегическое значение. Они не только помогают быстрее восстанавливать энергосистему после российских ударов, но и закладывают основу для ее модернизации по европейским стандартам, что повысит надежность электроснабжения и энергетическую безопасность Украины в долгосрочной перспективе.

В то же время в правительстве позаботились и о развитии атомной энергетики как стратегически важной для экономики Украины. Так, Кабинет Министров принял решение о финансовой поддержке государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Средства будут направлены на модернизацию производства, увеличение добычи урановой руды и укрепление энергетической безопасности Украины.