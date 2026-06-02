Стартует единовременная денежная помощь: подать заявку украинцы могут с начала июня

В Украине стартует прием заявок для оформления единовременной денежной помощи. Речь идет о приобретении твердого печного топлива на отопительный сезон на 2026-2027 годы.

Какую помощь могут оформить украинцы?

Подать заявление можно с 1 июня 2026 года, о чем говорится в Постановлении Кабинета Министров Украины №985.

Читайте также Эти женщины могут получить более 30 тысяч от государства: о ком идет речь

Помощь предусмотрена таким домохозяйствам:

фактически проживают в жилых домах, где есть печное отопление; используют твердое топливо как средство обогрева дома; относятся к категориям социальной уязвимости.

Поддержка назначается при условии, если хотя бы один из официально зарегистрированных членов домохозяйства имеет такой социальный статус:

лицо с инвалидностью;

одинокий пенсионер;

член многодетной семьи;

человек, который получает государственную помощь при рождении ребенка;

представитель приемной семьи;

одинокая мать или одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка;

ВПЛ;

получатель жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного топлива.

Для назначения помощи заявителям следует подготовить определенный пакет документов:

официальное заявление (оно заполняется на месте;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП/идентификационный код);

документы, официально подтверждающие фактический состав домохозяйства;

удостоверение или справки, которые удостоверяют принадлежность к одной из вышеперечисленных льготных категорий;

справку о реквизитах банковского счета в формате IBAN для зачисления средств.

Важно! Подать заявку можно будет до 17 августа 2026 года.

Какую еще социальную помощь могут получить украинцы?

Украинцы могут получить денежные сертификаты. Они предусмотрены только для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью I группы, проживающих в пределах Александрийской общины. Эти лица должны иметь действующую справку ВПО формы 3505, которая оформлена именно после 24 февраля 2022 года.

Также некоторые жители Украины могут получить более 10 тысяч гривен. Выплаты предусмотрены для регионов, которые больше всего пострадали из-за военной агрессии России. Средства направляют на приобретение продуктов, лекарств, оплату коммунальных услуг коммунальных услуг и тому подобное.