Единоразовые выплаты военным: какую помощь предоставляют в 2025 году

Военнослужащие, находящиеся в рядах Вооруженных сил, получают не только ежемесячное денежное обеспечение, но и дополнительные единовременные выплаты. Речь идет о средствах, которые предоставляются для поддержки социального и материального положения, облегчения адаптации к службе, поддержания здоровья и решения личных и бытовых вопросов и тому подобное.

Единовременное пособие после заключения первого контракта

В Минобороны объяснили о четырех основных видах единовременного пособия, сообщает 24 канал со ссылкой на ведомство.

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Так выплата после согласования первого контракта человека зависит от нескольких факторов. Ее размер в 2025 году составляет:

24 224 гривны для рядового состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года;

27 252 гривны для сержантского и старшинского состава, которые заключат первый контракт сроком на 3 года и более;

30 280 гривны для офицерского состава, которые заключат первый контракт сроком на 1 год и более.

Денежная выплата на оздоровление

Украинские военные имеют право на получение денежной помощи на оздоровление ежегодно при выбытии в отпуск в размере их месячного денежного обеспечения. Однако это не касается вознаграждений.

Военным, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от должности или отстранены от исполнения служебных обязанностей денежная помощь на оздоровление выплачивается в размере их месячного денежного обеспечения по последней занимаемой ими должности с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения по этим должностям,

- отметили в Минобороны.

Единовременная помощь для решения социально-бытовых вопросов

Это вид помощи предоставляется раз в год в размере месячного денежного обеспечения. Деньги выплачиваются при наличии следующих оснований:

наличие у военнослужащего инвалидности, полученной вследствие ранения (травмы, увечья и т.д.), связанного с защитой Родины;

семьям военнослужащих, находящихся в плену (кроме военнослужащих, сдавшихся в плен добровольно), а также интернированным в нейтральных государствах или пропавшим без вести;

в результате события, которое наступило в 2025 году или в декабре 2024 года, и при условии, что право на получение указанной помощи не было реализовано в год наступления события.

Речь идет о таких событиях:

смерть военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей;

ранение, связанного с защитой Родины;

рождение ребенка или его усыновление;

нарушение состояния здоровья военнослужащего, его жены (мужа), детей и родителей военнослужащего, что подтверждено соответствующими медицинскими документами.

Единовременная материальная помощь в случае увольнения с военной службы

Также военным выплачивается единовременная денежная помощь в случае увольнения с военной службы по контракту в случае после его окончания, по семейным обстоятельствам, сокращение должности, (при условии наличия выслуги 10 календарных лет) или по определенным уважительным причинам (например, состояние здоровья).

Обратите внимание! Размер выплаты зависит от количества полных календарных лет военной службы на день увольнения, оснований для увольнения и месячного денежного обеспечения на день увольнения.