ЕИБ выделил почти 1,6 миллиарда евро на восстановление Украины
Источник:European Commission
Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС предоставит 1,59 млрд евро помощи, чтобы Украина могла отремонтировать поврежденную инфраструктуру и критически важные проекты. Более миллиарда евро будет выделено немедленно.
Деньги на восстановление Украины от ЕИБ
1,59 миллиарда евро – продолжение экстренного пакета финансовой поддержки в размере 668 миллионов евро, полностью перечисленного в течение месяца после начала полномасштабной войны. Еврокомиссия отметила, что финансирование предлагается включая долгосрочные сроки кредитования.
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Российская война в Украине оказывает разрушительное влияние на население, инфраструктуру и экономику государства. Ввиду этой сложнейшей ситуации в Украине Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) сегодня утвердил дополнительную финансовую поддержку для Украины в размере 1,59 миллиарда евро для устранения дефицита финансирования инфраструктуры и неотложных потребностей. Из этих средств 1,05 миллиарда евро будут предоставлены немедленно,
– говорится в сообщении.
Второй пакет помощи в рамках Экстренных мер солидарности с Украиной от ЕИБ будет способствовать сохранению и восстановлению функционирования наиболее критически важной инфраструктуры и необходимых услуг, усилению устойчивости страны и поддержанию ее экономической стабильности.
Пакет помощи состоит из двух блоков:
- Немедленная финансовая поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро.
- Возобновление реализации финансируемых проектов ЕИБ в Украине составляет 540 миллионов евро.
Еврокомиссия подчеркнула, что финансирование предоставит крайне необходимую поддержку украинской экономике.
Благодаря этой финансовой поддержке (1,59 миллиарда евро – 24 канал) мы продолжим работать над восстановлением поврежденной инфраструктуры, восстановлением предоставления коммунальных услуг, в частности транспортных, и подготовкой к следующему отопительному сезону,
– отметил глава Минфина Марченко.
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