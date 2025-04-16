ЕС ищет способ разорвать газовые контракты с Россией, чтобы не платить штрафы

Европейский Союз ищет способ прекратить действие долгосрочных контрактов на поставку российского газа без необходимости выплачивать штрафы. Еврокомиссия рассматривает юридические варианты, в частности возможность ссылки на форс-мажор, чтобы компании могли выйти из контрактов без финансовых потерь.

Планы ЕС по отказу от российских ресурсов

ЕС планирует полностью отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, передает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Несмотря на уменьшение доли трубопроводного газа из России до 11%, импорт российского сжиженного газа, наоборот, продолжает расти.

США сейчас является главным поставщиком сжиженного природного газа в ЕС и рассматриваются как основная альтернатива в случае дальнейшего сокращения импорта из России. Несмотря на санкции, в 2024-2025 годах Евросоюз заплатил РФ почти 22 миллиарда евро за нефть и газ.

Российский газ продолжает поставляться в ЕС

Импорт угля и большинства видов российской нефти запрещен, однако поставки газа пока не ограничены.

Российский СПГ и в дальнейшем поступает в ЕС, преимущественно через Францию, Бельгию и Испанию. Завод "Ямал СПГ" сохраняет контракты с крупными компаниями, в частности Shell и Naturgy.

Обратите внимание! Окончательное решение Еврокомиссии о полном отказе от российского газа затягивается – отдельные страны, в частности Венгрия и Словакия, сопротивляются и заявляют о возможном блокировании новых санкций