Дефицит в 70 миллиардов евро: где Евросоюз будет искать средства на оружие для Украины

Затянувшаяся война истощает не только украинский бюджет, но и финансовые резервы наших западных партнеров. Брюссель оказался перед сложным выбором, ведь предварительные расчеты оказались слишком оптимистичными.

Почему возникла необходимость в дополнительных средствах

Европейский Союз вынужден срочно изыскивать еще 70 миллиардов евро для финансирования военных и экономических нужд Украины в 2027 году, сообщает Euronews. Предыдущий план поддержки основывался на предположении, что боевые действия завершатся в 2026 году, однако эскалация со стороны России сломала эти расчеты.

О масштабном дефиците европейских лидеров лично предупредил президент Владимир Зеленский, о чем писал "24 Канал". По словам главы государства, в следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро. "И нам нужно как минимум 70 миллиардов евро дополнительно от вас: на оборону, на оружие и на нашу стойкость", – подчеркнул Зеленский. Эти деньги крайне необходимы для наращивания производства отечественных дронов, которые эффективно уничтожают российскую технику и наносят удар по экономике врага.

Обратите внимание! Сейчас в Брюсселе рассматривают несколько сценариев, однако ни один из них не является простым. Наиболее вероятный вариант – это выпуск новых совместных долговых обязательств ЕС. Однако из-за глобального роста стоимости заимствований этот шаг является политически болезненным для многих европейских стран, чьи собственные долги стремительно растут.

Другой путь – конфискация замороженных активов российского Центробанка, которых в Европе накопилось на 210 миллиардов евро. Хотя Украина и ряд стран активно продвигают эту идею, Бельгия, где хранится львиная доля этих средств в системе Euroclear, выступает категорически против. Бельгийский премьер Барт Де Вевер опасается катастрофических последствий для банковской системы своей страны.

Кто из стран отказывается платить

Если ЕС пойдет по пути совместных кредитов, финансовое бремя ляжет не на всех. Венгрия, Словакия и Чехия уже освобождены от участия в предыдущем займе на 90 миллиардов евро. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо открыто заявил, что его страна не будет участвовать в новом финансовом механизме. Вероятно, к этому "клубу отказчиков" присоединится и Болгария.

Напомним, что в декабре прошлого года лидеры ЕС одобрили кредит для Украины на 90 миллиардов евро. Эта сумма должна была покрыть две трети наших потребностей на 2026–2027 годы, а остальную часть должны были предоставить другие союзники по G7. Однако из-за затягивания войны Украине не хватает финансирования, и теперь Еврокомиссия должна до середины ноября разработать новые механизмы привлечения средств.

Важно! Пока европейские бюрократы ищут консенсус, финансовая стабильность Украины остается под угрозой. От того, насколько быстро ЕС найдет эти 70 миллиардов, напрямую зависит способность нашей армии сдерживать врага и выплачивать зарплаты военным в ближайшие годы.