ЕС даст Украине 30,6 миллиардов евро несмотря на вето Венгрии

Евросоюз согласовал выделение Украине 30,6 миллиарда евро в 2025 году – решение поддержали все страны, кроме Венгрии. Вето Будапешта не помешало остальным 26 государствам принять финансовую помощь в формате "ЕС минус Венгрия".

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на корреспондента "Европейской правды" из Брюсселя. 26 июня на саммите ЕС лидеры 26 государств утвердили решение в формате "ЕС минус Венгрия", обойдя вето со стороны премьера Виктора Орбана.

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ЕС принял решение о поддержке Украины без участия Венгрии

В новом документе говорится о долгосрочной и регулярной финансовой поддержке Украины.

В 2025 году Украина должна получить 30,6 миллиардов евро. Из них 3,5 миллиарда уже выделено в рамках Механизма для Украины, еще 7 миллиардов – в рамках инициативы G7 ERA, которая финансируется за счет доходов от замороженных российских активов.

Стоит заметить, что по этому вопросу Венгрия не может заблокировать действия остальных стран, поэтому помощь будет поступать и в дальнейшем.

К слову, Виктор Орбан объявил, что 95% участников "референдума" против вступления Украины в ЕС.

Венгерское издание Telex отмечает, что голосование было опросом без юридической силы, с возможными манипуляциями и голосованием с разных адресов.