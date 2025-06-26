Про це розповідає 24 Канал з посиланням на кореспондента "Європейської правди" з Брюсселя. 26 червня на саміті ЄС лідери 26 держав затвердили рішення у форматі "ЄС мінус Угорщина", обійшовши вето з боку прем'єра Віктора Орбана.

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ЄС ухвалив рішення про підтримку України без участі Угорщини

У новому документі йдеться про довгострокову та регулярну фінансову підтримку України.

У 2025 році Україна має отримати 30,6 мільярда євро. З них 3,5 мільярда вже виділено в межах Механізму для України, ще 7 мільярдів – у межах ініціативи G7 ERA, яка фінансується завдяки прибуткам від заморожених російських активів.

Варто зауважити, що з цього питання Угорщина не може заблокувати дії решти країн, тому допомога надходитиме й надалі.

До слова, Віктор Орбан оголосив, що 95% учасників "референдуму" проти вступу України до ЄС.

Угорське видання Telex зазначає, що голосування було опитуванням без юридичної сили, з можливими маніпуляціями та голосуванням з різних адрес.