Мерц назвал условие, при котором Европа может конфисковать российские активы в пользу Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал конфискацию замороженных российских активов для Украины. Однако только при условии, если для этого есть четкая юридическая база.

Мерц рассказал о конфискации замороженных российских активов для Украины

Канцлер заявил, что лидеры Европы готовы "использовать все возможности", чтобы принудить Кремль к миру и поддержать Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Zeit.

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Мерц сообщил, что сейчас обсуждаются:

дальнейшие санкции в энергетическом секторе;

банковские ограничения;

дополнительные шаги в отношении активов;

санкции против отдельных лиц.

Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами,

– сказал Фридрих Мерц.

Согласно его словам, речь идет в том числе и об обсуждении и возможности использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Если найдем законный способ мобилизовать эти средства, мы это сделаем,

– заверил канцлер Ниццы.

Обратите внимание! В то же время он пояснил, что следует учитывать риски, которые такой шаг может иметь для европейского финансового рынка.

