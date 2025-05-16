Мерц назвал условие, при котором Европа может конфисковать российские активы в пользу Украины
- Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал конфискацию конфискации замороженных российских активов для Украины при условии наличия четкой юридической базы.
- Мерц отметил, что нужен законный способ мобилизации этих средств, учитывая риски для европейского финансового рынка.
Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал конфискацию замороженных российских активов для Украины. Однако только при условии, если для этого есть четкая юридическая база.
Мерц рассказал о конфискации замороженных российских активов для Украины
Канцлер заявил, что лидеры Европы готовы "использовать все возможности", чтобы принудить Кремль к миру и поддержать Украину, передает 24 Канал со ссылкой на Zeit.
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Мерц сообщил, что сейчас обсуждаются:
- дальнейшие санкции в энергетическом секторе;
- банковские ограничения;
- дополнительные шаги в отношении активов;
- санкции против отдельных лиц.
Мы сейчас работаем над этим вместе с европейскими партнерами,
– сказал Фридрих Мерц.
Согласно его словам, речь идет в том числе и об обсуждении и возможности использования замороженных российских активов в пользу Украины.
Если найдем законный способ мобилизовать эти средства, мы это сделаем,
– заверил канцлер Ниццы.
Обратите внимание! В то же время он пояснил, что следует учитывать риски, которые такой шаг может иметь для европейского финансового рынка.