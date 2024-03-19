Саммит глав государств ЕС поддержит перевод экономики Евросоюза на военные рельсы

Шарль Мишель в письме к членам Европейского совета пригласил их принять участие в саммите в четверг, 21 марта. В приглашении он затронул несколько тем, самой интересной из которых является переход ЕС на военные рельсы.

Ожидается, что саммит глав государств ЕС примет решение о переходе экономики Евросоюза на военные рельсы. Европа постепенно восстанавливает свою военную машину, например вернется к массовому призыву.

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Что Мишель написал о планах по переходу на военные рельсы

Десятилетиями Европа не инвестировала достаточно средств в свою безопасность и оборону. Сейчас, когда мы сталкиваемся с самой большой угрозой безопасности со времен Второй мировой войны, пришло время предпринять радикальные и конкретные шаги, чтобы быть готовыми к обороне и поставить экономику ЕС на военные рельсы. Это означает больше тратить и больше покупать вместе, а значит, более эффективно,

– отметил председатель Европейского совета.

По словам Мишеля, оборонная промышленность должна получить доступ к частным и государственным средствам и уменьшить регуляторное бремя и барьеры.

Парадигма в отношении безопасности и обороны ЕС должна измениться. А ее формирование требует сильного лидерства и острого понимания насущности угроз, с которыми имеет дело Евросоюз.

Шарль Мишель выразил надежду, что Европейский совет будет соответствовать этим требованиям, предоставит возможность усилить и ускорить эти усилия.

Какова цель проведения саммита

"На третьем году агрессивной войны России против Украины мы стоим перед переломным моментом. Необходимы срочность, интенсивность и непоколебимая решимость. Нашей первоочередной задачей является быстрое предоставление военной помощи Украине и, опираясь на недавние инициативы, такие как инициатива Чехии, ускоренная закупка и доставка боеприпасов в Украину", – написал председатель Европейского совета.

Еще на мероприятии будут говорить об эффективном внедрении и обеспечении соблюдения санкций, использовании доходов от обездвиженных активов, ситуации в сельском хозяйстве.

Как насчет Украины

Может ли Украина полностью перейти на военные рельсы, объяснила председатель комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Ее ответ читайте здесь.