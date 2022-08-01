ЕС направил новую денежную помощь Украине: Шмыгаль назвал суммы

1 августа 2022 , 13:59
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телеграмм Дениса Шмыгаля

Европейский Союз направил Украине 1 млрд евро исключительной макрофинансовой помощи. Первый транш уже зачислен на счет НБУ.

Денежная помощь от ЕС

"Первый транш в 500 миллионов евро уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра", – поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Он также подчеркнул, что 1 миллиард евро – лишь часть крупного пакета поддержки Украины в преодолении финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро.

Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных нужд,
– поделился Шмыгаль.

Также премьер поблагодарил ЕС за вклад и инвестицию в общую экономическо-финансовую стабильность и безопасное будущее.

Финансовая поддержка Украины со стороны ЕС

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Автор: Дар'я Вереньова