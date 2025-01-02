В ЕС нашли альтернативы российскому газу, поставляемому через Украину

После прекращения транзита газа из России через Украину, поставки газа в страны Европейского Союза были обеспечены альтернативными маршрутами через Германию и Италию, а также путем отбора газа из хранилищ.

Ситуация с газом в Европе

Во время внеочередного заседания Координационной группы ЕС по газовым вопросам 2 января, европейская газовая инфраструктура позволила заменить российский газ из альтернативных источников, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Европейская правда".

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Газ, что транзитировался через Украину, заменили газом, поставляемый через трубопроводы Германии и Италии, а также из европейских газовых хранилищ.

Поставка газа была обеспечена альтернативными маршрутами (Германия, Италия) и путем отбора газа из хранилищ. Европейская газовая инфраструктура является гибкой и способна принимать газ нероссийского происхождения,

– отметили в Еврокомиссии.

Таким образом, Еврокомиссия подтвердила отсутствие проблем с поставками газа в 2025 году.

Сколько газа в европейских хранилищах

Энергетическая безопасность ЕС также была усилена благодаря "новым значительным мощностям по импорту сжиженного газа с 2022 года", сообщила Еврокомиссия.

В частности, уровень газа в европейских хранилищах сейчас составляет 72%, что немного выше среднего показателя для этого времени года – 69%.

Комиссия осуществляет регулярный мониторинг и поддерживает связь с государствами-членами и участниками рынка, чтобы обеспечить безопасность поставок в наиболее пострадавшие государства-члены и избежать спекуляций,

– говорится в сообщении.

Как известно, с 1 января Украина прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС и непризнанное Приднестровье.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не рассматривает возможность обновления соглашения с "Газпромом" по транзиту и четко отметил, что Киев не согласится на транспортировку российского газа под видом азербайджанского.