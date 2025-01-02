Ситуація з газом у Європі

Під час позачергового засідання Координаційної групи ЄС з газових питань 2 січня, європейська газова інфраструктура дозволила замінити російський газ з альтернативних джерел, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання "Європейська правда".

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Газ, що транзитувався через Україну, замінили газом, що постачався через трубопроводи Німеччини та Італії, а також з європейських газових сховищ.

Постачання газу було забезпечене альтернативними маршрутами (Німеччина, Італія) та шляхом відбору газу зі сховищ. Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження,

– зазначили в Єврокомісії.

Таким чином, Єврокомісія підтвердила відсутність проблем з постачанням газу у 2025 році.

Скільки газу в європейських сховищах

Енергетична безпека ЄС також була посилена завдяки "новим значним потужностям з імпорту скрапленого газу з 2022 року", повідомила Єврокомісія.

Зокрема, рівень газу в європейських сховищах зараз становить 72%, що трохи вище середнього показника для цієї пори року – 69%.

Комісія здійснює регулярний моніторинг і підтримує зв'язок з державами-членами та учасниками ринку, щоб забезпечити безпеку поставок до найбільш постраждалих держав-членів і уникнути спекуляцій,

– йдеться в повідомленні.

Як відомо, з 1 січня Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров'я.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає можливість поновлення угоди з "Газпромом" щодо транзиту і чітко зазначив, що Київ не погодиться на транспортування російського газу під виглядом азербайджанського.