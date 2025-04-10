ЕС также отложил введение пошлин против США чтобы смочь договориться

9 апреля президент США Дональд Трамп неожиданно объявил о 90-дневной паузе во введении новых импортных пошлин. Евросоюз сделал то же самое.

ЕС пока не будет вводить пошлины

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это решение нужно для того, чтобы попытаться договориться, передает 24 Канал со ссылкой на X.

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Мы приняли во внимание заявление президента Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам. Несмотря на то, что процесс принятия ответных мер ЕС почти завершен и имеет широкую поддержку среди государств-членов, мы приостанавливаем их введение на 90 дней,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что если переговоры не дадут удовлетворительного результата, контрмеры ЕС вступят в силу.

Трамп отложил пошлины

Решение Трампа стало резким разворотом в риторике администрации, ведь еще 7 апреля Белый дом публично отрицал подобные планы, назвав новость о "тарифной паузе" фейком. Тогда заявлялось, что Трамп твердо придерживается жесткой таможенной политики.

Объясняя свое решение, американский президент отметил, что предупредил другие страны о нежелательности введения ответных пошлин.

Заметьте! По его словам, партнеры прислушались к призыву и не прибегли к контрмерам, зато выразили готовность к переговорам. Именно это, по мнению Трампа, создало благоприятную почву для временного ослабления тарифного давления.