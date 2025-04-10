ЄС поки не вводитиме мита

Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, це рішення потрібне для того, аби спробувати домовитися, передає 24 Канал з посиланням на X.

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Ми взяли до уваги заяву президента Трампа. Ми хочемо дати шанс переговорам. Попри те, що процес ухвалення заходів у відповідь ЄС майже завершено і має широку підтримку серед держав-членів, ми призупиняємо їх запровадження на 90 днів,

– наголосила президентка Єврокомісії.

Вона наголосила, що якщо переговори не дадуть задовільного результату, контрзаходи ЄС набудуть чинності.

Трамп відклав мита

Рішення Трампа стало різким розворотом у риториці адміністрації, адже ще 7 квітня Білий дім публічно заперечував подібні плани, назвавши новину про "тарифну паузу" фейком. Тоді заявлялося, що Трамп твердо дотримується жорсткої митної політики.

Пояснюючи своє рішення, американський президент зазначив, що попередив інші країни про небажаність запровадження мит у відповідь.

Зауважте! За його словами, партнери дослухалися до заклику та не вдалися до контрзаходів, натомість висловили готовність до переговорів. Саме це, на думку Трампа, створило сприятливе підґрунтя для тимчасового послаблення тарифного тиску.