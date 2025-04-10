ЕС пока не будет вводить пошлины

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это решение нужно для того, чтобы попытаться договориться, передает 24 Канал со ссылкой на X.

Читайте также У Трампа уверяют, что не планируют восстанавливать экономические связи с Россией

Мы приняли во внимание заявление президента Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам. Несмотря на то, что процесс принятия ответных мер ЕС почти завершен и имеет широкую поддержку среди государств-членов, мы приостанавливаем их введение на 90 дней,

– подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что если переговоры не дадут удовлетворительного результата, контрмеры ЕС вступят в силу.

Трамп отложил пошлины

Решение Трампа стало резким разворотом в риторике администрации, ведь еще 7 апреля Белый дом публично отрицал подобные планы, назвав новость о "тарифной паузе" фейком. Тогда заявлялось, что Трамп твердо придерживается жесткой таможенной политики.

Объясняя свое решение, американский президент отметил, что предупредил другие страны о нежелательности введения ответных пошлин.

Заметьте! По его словам, партнеры прислушались к призыву и не прибегли к контрмерам, зато выразили готовность к переговорам. Именно это, по мнению Трампа, создало благоприятную почву для временного ослабления тарифного давления.