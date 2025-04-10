ЕС пока не будет вводить пошлины
Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это решение нужно для того, чтобы попытаться договориться, передает 24 Канал со ссылкой на X.
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Мы приняли во внимание заявление президента Трампа. Мы хотим дать шанс переговорам. Несмотря на то, что процесс принятия ответных мер ЕС почти завершен и имеет широкую поддержку среди государств-членов, мы приостанавливаем их введение на 90 дней,
– подчеркнула президент Еврокомиссии.
Она подчеркнула, что если переговоры не дадут удовлетворительного результата, контрмеры ЕС вступят в силу.
Трамп отложил пошлины
Решение Трампа стало резким разворотом в риторике администрации, ведь еще 7 апреля Белый дом публично отрицал подобные планы, назвав новость о "тарифной паузе" фейком. Тогда заявлялось, что Трамп твердо придерживается жесткой таможенной политики.
Объясняя свое решение, американский президент отметил, что предупредил другие страны о нежелательности введения ответных пошлин.
Заметьте! По его словам, партнеры прислушались к призыву и не прибегли к контрмерам, зато выразили готовность к переговорам. Именно это, по мнению Трампа, создало благоприятную почву для временного ослабления тарифного давления.